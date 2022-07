Tennis de table - Euro U19: Tom Closset et la Belgique s’inclinent en demi-finale

En face, nos compatriotes, qui n’ont concédé qu’un petit match depuis le début de la compétition, veulent jouer crânement leurs chances."Les gars sont en pleine confiance, ils peuvent créer la surprise", pointait, quelques minutes avant le début de la rencontre, Marc Closset depuis Belgrade.

Comme c’est le cas depuis le début du tournoi, le Namurois Louis Laffineur débute les hostilités. Face à Darius Movileanu, numéro 2 européen, le droitier prend directement un bon départ dans la première manche (6-2, puis 7-4) avant que le Roumain ne renverse la situation pour se créer une balle de set.Heureusement, l’ancien pongiste du Vedrinamur, empoche le premier set grâce à son revers de feu.

Malheureusement, le Roumain sort quelque peu de sa boîte et empoche les deux manches suivantes sur le score de 9-11. Loin d’être abattu, Louis Laffineur gagne facilement le quatrième set en appuyant quelques points dans le revers de son adversaire. A la belle, le mano à mano est total entre les deux joueurs qui se rendent coup pour coup.A 5-5, Darius Movileanu réussi deux points gagnants (5-7).Le Roumain ne sera plus jamais rejoint et décroche la première victoire.

Rassenfosse s’offre une «remontada»

Menés pour la première fois dans cet Euro U19, nos compatriotes sont dos au mur.Le Verviétois Adrien Rassenfosse, numéro 3 européen, l’a bien compris. Face à Eduard Ionescu, le série A se montre agressif d’entrée de jeu. Pas suffisant, cependant, pour inquiéter le Roumain qui empoche le premier set (7-11).Mais l’ancien membre du TT Tiège est un adepte des "remontadas".Il a encore prouvé ce samedi puisque le fils de Gauthier décroche finalement la victoire, à la belle, au terme d’un dernier set parfait (11-1).

Tom Closset, proche de l’exploit

À 1-1, le Marneffois Tom Closset, numéro 25 européen, avait la lourde tâche de placer la Belgique aux commandes.Opposé à Iulian Chirita, numéro 6 européen, le pongiste âgé de 16 ans, qui avait offert la qualification pour les quarts de finale vendredi soir , débute la partie sans le moindre complexe.Malgré la perte du premier set, le Marneffois monte en puissance dans la deuxième manche (11-5) et s’offre même le luxe de mener 2 sets à 1 avec un point venu d’ailleurs à 7-6. Mené 0-4 dans le quatrième set, le A17 revient à 5-4 avant que le Roumain ne prenne temps-mort...et aligne plusieurs points de rang pour recoller à 2 sets partout.

À l’instar de la première rencontre, la belle n’a pas souri à nos compatriotes.Tom Closset, malgré une solide prestation, doit s’incliner 5-11 dans la dernière manche.

La quatrième rotation voyait Adrien Rassenfosse face au numéro 1 roumain, Darius Movileanu.Sur la lancée de son dernier set, le Verviétois confirme son excellente forme pour mener aisément 1 set à 0 (11-4).En face, son adversaire appuye sur l’accélérateur et prend le dessus dans les deux manches suivantes.Un poil plus régulier qu’Adrien Rassenfosse, le numéro 1 roumain empoche le quatrième et dernier set de cette demi-finale.

«Rarement vu une telle rencontre»

Présent dans les tribunes de Belgrade, Marc Closset a vibré durant près de 2h30. "Le niveau de jeu était dingue, dit-il.J’ai rarement vu une telle rencontre.Bravo aux Belges qui ne sont pas passés loin de l’exploit." Battus par les Roumains (1-3), les gars d’Oleg Danchenko n’ont pas à rougir de leur prestation.A eux d’aller chercher une troisième place qui serait ô combien méritée au vu de leur tournoi.