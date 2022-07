Guy Ekwalla, nouveau T1 de Strée B

Alors que le noyau de Strée B n’a cessé d’être renforcé ces derniers jours, la P4 stratoise n’avait pas encore déniché de coach en vue de la saison prochaine. "On veut prendre notre temps" , avait expliqué Pierre Crochet, le président, il y a quelques jours. Depuis ce samedi, c’est donc Guy Ekwalla qui aura la lourde tâche de mener à bien cette toute nouvelle équipe. Un choix judicieux. "Guy a fait une superbe impression à tout le monde et il aime bosser avec des jeunes.Les premiers contacts avec Franck Walo et Guy ont été plus que positifs.On est, pour l’instant, sur le bon chemin" , confie Pierre Crochet.