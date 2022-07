Camille Henveaux loupe de peu la finale

Elle peut nourrir des regrets, Camille Henveaux. Engagée vendredi matin sur les séries du 800m nage libre aux championnats d’Europe juniors à Bucarest, la Crisnéenne de Liège Natation n’est pas parvenue à se qualifier pour la finale. Pourtant, la fille d’André a remporté sa série haut la main en améliorant son chrono. Elle a ainsi bouclé son 800m en 8:57.38 en devançant Livia Kingsland et Ofek Adir. "Elle a couru de façon intelligente , explique André Henveaux. Son deuxième 400m fut une demi-seconde plus rapide que le premier. Au niveau technique, c’était bien mieux que son 1500m où elle avait semblé perdue, c’est donc très encourageant pour la suite. Au niveau de son chrono, on attendait un peu mieux."