Ayoub Rayane, un ex-Mauve à Stockay «pour rebondir»

Il a ainsi commencé à Eupen, avant de transiter par Anderlecht aux côtés des Verschaeren, Doku, Ait El Hadj, Sardella ou encore Marco Kana." J’ai effectivement grandi avec tout ce beau monde et suis encore en contact avec pas mal d’entre eux, sourit le néo-Stockali. C’était une belle génération avec des gros talents qui ont explosé depuis lors.Mais je n’ai aucun regret d’avoir quitté cette structure après les U17 car c’était dur avec l’internat etc.J’ai fait mon chemin… "

Direction Seraing où il fait la connaissance d’un certain Marc Grosjean et de Manu Valoir, qu’il a comme coach chez les jeunes métallos. " Mais je n’avais pas assez de temps de jeu , avoue Ayoub Rayane. J’ai donc décidé de partir pour grandir même si j’ai beaucoup appris sous les ordres de ce duo-là. "

Direction Visé et ce qu’on appelait encore la D1 amateurs.Le gaillard découvre le football chez les adultes, mais tarde, là aussi, à prendre son envol sans avoir de contrat professionnel." Vous avez tout compris: je veux vraiment jouer, dit-il. Je dois faire en sorte de prendre du temps de jeu et d’avancer dans ma carrière.Ok, on peut voir mon arrivée à Stockay comme un pas en arrière, mais moi pas.Je n’ai pas fait une croix sur le football professionnel d’ailleurs.C’est une étape pour, j’espère, y revenir un jour." C’est tout le mal qu’on souhaite au gaillard qui va découvrir les rudesses de la D2 ACFF.