Faimes a repris avec la surprise Otte

L’ex-coach de Jehay reprenait du collier après son départ avorté du cerle amaytois le 12 novembre 2021." A h , moi, j’attendais ça avec impatience,souriait "Berre". Le foot m’a manqué. Donc, là , je suis un homme heureux." Surtout que si Faimes a repris tôt, encore plus tôt que les cercles de nationale, il l’a fait avec sérieux.Ainsi, quinze des 21 joueurs du noyau actuel étaient présents. " Ce n’est pas mal car effectivement, c’est tôt, trop tôt, moi qui reprends toujours le dernier , sourit Bertrand Marler. Mais cinq semaines pour recommencer le foot, je pense que ça n’est pas mal et c’est ce qu’il faut.On va y aller crescendo avec un groupe, c’est clair, qui va encore connaître l’une ou l’autre absence due aux vacances.Normal, hein… "

Une surprise, qui était un secret de polichinelle que le club ne voulait a priori pas dévoiler mais que d’aucuns ont quand même tenu à faire savoir malgré les consignes du coach: la présence de Steve Otte.Le médian, présent au RFCHuy la saison passée, avec lequel il a très peu joué, était en contacts avancés avec Faimes depuis plusieurs semaines.Et ce vendredi soir, il reprenait les entraînements avec l’Étoile.Sans pour autant s’engager encore formellement. " Non, ce n’est pas encore fait , assure-t-il. Après, il y a de fortes chances que si le club est convaincu, on fasse le pas tous ensemble mais j’ai d’autres propositions comme Huy, Mormont, etc.On verra dans les prochains jours même si ma priorité va à Faimes, bien sûr. " On le sait: un Otte en forme, c’est un talent fou qui, souvenez-vous, avait explosé au Standard sous Boloni jadis. Mais… " Mais j’accuse encore 10 kilos de trop sur la balance, dit-il. J’ai bossé sérieusement et j’en ai perdu 6 là mais je veux redevenir le joueur que j’étais.Et, au fond demoi, je sais que je peux le faire… "

La suite pour Faimes, c’est dimanche avec la présentation des équipes de P1 et P4.Vous la sentez comme nous, cette bonne odeur de reprise là?