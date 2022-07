Tom Closset et les Belges en 1/8 de l’Euro. ©- 

Nos pongistes belges sont en forme. Engagés depuis ce mercredi 6 juillet 2022 aux championnats d’Europe U19 de tennis de table en Serbie, Tom Closset et ses coéquipiers n’ont pas tremblé dans la compétition en interéquipes. Après avoir brillamment battu la Hongrie et la Croatie hier, la Belgique s’est facilement imposée contre la Norvège et accède directement aux 1/8 qui se dérouleront demain.