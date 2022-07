Et les premières officialisations sont en train de tomber. Kévin Bertrand et Benjamin Labye, tous les deux venus à la base de Couthuin, ont trouvé un nouvel effectif pour la saison prochaine.Si le premier endosse la vareuse de l’ambitieuse équipe de Fize B, le second se dirige de son côté dans la Province de Namur, vers Petit Warêt.

Deux beaux transferts donc, faits sur le tard et qui devront amener certainement un plus aux groupes qu’ils rejoignent.