Amoureux de son club, Michel était un passionné. À Anthisnes, il aura occupé pratiquement toutes les casquettes du club: joueur, entraîneur, coach des jeunes, trésorier et président, l’homme n’avait aucune limite pour le bonheur de tous les affiliés et différents supporters. Son meilleur ami et correspondant qualifié du club, Philippe Lawarrée, a accepté pour nous de rendre un brillant hommage à un homme qui le méritait. Le temps aussi de raconter le passé de Michel Dispa avec le club qui évolue en 4eprovinciale mais qui vise justement cette saison une montée en l’honneur désormais de son ancien président. " Michel était une personne dynamique, engagée pour le club et qui ne rechignait jamais à faire les tâches ingrates. Il était au club depuis toujours, d’abord comme joueur où il a évolué chez les jeunes puis en équipe première, puis comme entraîneur, avant de devenir président quelques années et après reprendre la trésorerie. C’est un vrai clubman, qui peut en effet être considéré comme un des piliers du club. D’ailleurs, il était présent au moment de la construction de la nouvelle buvette. "

Michel Dispa mettait les jeunes au cœur de tout

Plus que cela, Michel Dispa arrivait à rendre le sourire à ceux qui ne l’avaient pas.Sa générosité envers les jeunes et son goût à faire la fête sont immédiatement des traits mis en avant par son meilleur ami. " Michel, c’est quelqu’un qui aimait et savait faire la fête. C’était un grand défenseur des jeunes et il avait mis la main à la pâte ces derniers mois pour remettre les jeunes au cœur du nouveau projet du club. Par ailleurs, il était très bon entraîneur chez les adolescents d’ailleurs.Il coachait l’équipe de son fils ainsi que du mien jusqu’en scolaire et avait réussi à plusieurs reprises à remporter le titre de champion. "

Désormais, les Anthisnois joueront avec une étoile dans le ciel. Mais cette étoile sera particulièrement attentive aux performances de son équipe tant aimée.Et en cas de titre, il ne fait aucun doute que Michel Dispa n’hésitera pas à faire une immense fête de là-haut et ce jusqu’au bout de la nuit.