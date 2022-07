«Malgré une crise d’asthme, j’ai su continuer la course»

À la 28e position, on retrouve la grande gagnante chez les dames : Paula Allepuz Fuster. L’athlète du Huy Athletic Club revient en forme après une période compliquée suite à des soucis de santé. « Je fais de l’asthme depuis toujours et je suis avec un traitement différent depuis quelques mois et ça va mieux. J’ai juste eu un moment compliqué avec un début de crise durant la course mais heureusement pour moi, j’avais à mes côtés Fabrice Rodriguez qui est un « tireur » exceptionnel. Il m’a attendu tout le long du parcours et je le remercie énormément. »