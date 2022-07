Les séries de N3 à P2 enfin dévoilées

En Wallonie-Bruxelles, Bettincourt a hérité de la série A. Une série dans laquelle un bye est déjà à déplorer. Une bonne nouvelle pour les Waremmiens qui n’auront plus qu’une seule équipe à mettre derrière eux pour assurer leur maintien. "On espère tout de même jouer la colonne de gauche" , pointe Christophe Lurkin.

Viamont, l’invité surprise

En première provinciale, nos équipes régionales seront toujours bel et bien représentées. Si Patapongistes va connaître l’élite provinciale pour la première fois et que Orp n’a pas réinscrit son équipe, la grosse surprise provient de la présence de Viamont, qui profite de plusieurs forfaits. "C’est magique , rigole Sébastien Cornet. Le maintien s’annonce toutefois très compliqué."

En P1A, Chiroux, Patapongistes et Saint-Georges C évolueront dans une série qui semble être la plus forte de l’élite provinciale.Robertville, avec les renforts de Pierre Jenchenne et Arnaud Flamme, s’érige comme le principal favori à la montée.En P1B, serait-ce enfin la bonne pour Saint-Georges B? Aux côtés de Wanze, Viamont et Tihange, les Saint-Georgiens sont les grands favoris au titre de champion. D’autant que Bettincourt et Ans ne seront plus présents. Pour les trois autres formations, seul le maintien comptera.

En deuxième provinciale, le TT Cercle, pour sa première expérience à cet échelon, hérite de la série A aux côtés de Wanze. En série B, Marchin, qui s’est donné les moyens pour regoûter aux joies de la P1, se retrouve aux côtés de… Crisnée. Les Crisnéens profitent en effet de forfaits pour rester en P2. En série C, Renaissance, Saint-Georges D et Viamont B s’affronteront dans un championnat qui s’annonce plus ouvert que jamais. Enfin, en série D, la troisième équipe de Wanze, Chiroux B et Templiers évolueront ensemble. Le dernier cité, qui a terminé troisième en P3D la saison dernière, n’aura strictement rien à perdre.