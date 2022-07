Laurent Aidans: «Voir un local remporter la course est une fierté»

Il est vrai que tout était mis en place pour que les différents joggeurs se sentent à l’aise.Laurent Aidans tirait de son côté le même style de feedback. " Nous sommes tous très contents du déroulement pour de multiples raisons.Tout d’abord, on a remarqué que pas mal d’habitants qui se sont massés sur tout le long du parcours et ça a donc créé de l’animation dans le village.Ensuite, pour nous, voir un membre de la commune remporter la course est une véritable fierté.Enfin, on a pu voir Manuel De Haro s’imposer pour la première fois dans sa catégorie.C’est un bilan au final très positif et socialement, et sportivement. "

Et quand on lui demande ce qui peut encore être amélioré en vue de la prochaine édition qui aura sans aucun doute possible lieu l’année prochaine, l’organisateur l’explique furtivement." Je pense qu’on pourrait mettre un peu plus d’ambiance trente minutes avant le départ. C’était prévu mais ce n’est pas toujours évident. "