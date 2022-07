Blessé à la cheville gauche le 7 novembre dernier face à Waremme, le médian pensait pouvoir revenir au-devant de la scène cette saison. "Mais je me suis de nouveau blessé au niveau des chevilles, il y a trois petites semaines, en me préparant individuellement. C’en est trop pour mon corps. Il me dit "stop", tout simplement. Depuis quelques jours, cette décision me trotte dans la tête. J’en ai discuté avec ma famille et je pense que c’est la meilleure chose à faire. Je ne veux pas faire l’année de trop , indique l’intéressé, professeur d’éducation physique. Je n’ai donc pas envie de prendre le risque de me blesser plus gravement."

Passé chez les jeunes au Standard pendant dix ans, Grégory Esser, qui a notamment côtoyé Réginald Goreux ou Kévin Mirallas, a intégré le noyau professionnel durant deux ans à Maastricht. "J’aurais pu partir ensuite dans un autre club aux Pays-Bas pour devenir pro, mais je n’ai pas osé , sourit le Stockali. Un regret? Non, absolument aucun."

Forcément, le RFC Huy restera son club de cœur. "C’est là où j’ai tout connu. Ce sont mes plus belles années notamment avec la montée en D3.On avait un groupe exceptionnel à l’époque , commente celui qui fut titulaire en nationale à 18 ans. Je le dois en grande partie à Alain Dheur. C’est lui qui m’a lancé."

Apprécié par beaucoup dans le monde du ballon rond, Grégory Esser n’a jamais fait de vague. "J’ai toujours été un gars honnête et qui n’a jamais triché. Je n’ai jamais renié ma parole. Les valeurs de respect sont d’ailleurs primordiales à mes yeux ", dit-il.

Si la carrière de l’ancien joueur d’Aywaille est terminée, il gardera évidemment un pied dans le football. Et plus particulièrement à Momalle, où il a atterri en 2019. "J’aurais préféré terminer ma carrière sur une saison pleine , confie Greg Esser, qui sera donc le T2 de Christophe De Smedt la saison prochaine. Le projet du Momalle est ambitieux. Avec Christophe, nous avons la même vision du football et on veut faire monter le club. J’apprends énormément à ses côtés. Au départ, je ne pensais pas être coach après ma carrière. Et puis, après avoir entraîné pendant trois mois l’équipe de mon fils, j’y ai pris goût."

De là à envisager une carrière de T1 prochainement? "Je vais d’abord faire mes armes en tant qu’adjoint et puis on verra" , conclut Gregory Esser, l’une des légendes de notre football régional. Bonne retraite bien méritée, Monsieur Esser!