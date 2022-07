Erwan Jadoul n’ira pas à la Coupe du monde

On en parlait il y a quelques mois, Erwan Jadoul avait une occasion unique de se qualifier pour les championnats du Monde Espoirs lors de l’Open de Porec, en Croatie. Pour cela, il fallait que le karatéka remporte trois rencontres pour obtenir les points nécessaires.Mais malheureusement, après un premier tour parfaitement négocié, le Crisnéen s’est fait surprendre lors du second round sur le plus petit score possible (0-1) et doit donc abandonner tout espoir de qualification.