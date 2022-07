En grande maîtrise, le local Joachim Libois s’impose au jogging de Waret l’Évêque

Samedi en fin d’après-midi avait lieu la première édition du jogging de Waret L’Évêque sous la bannière du Challenge hesbignon, la deuxième édition depuis sa création sous l’impulsion de Laurent Aidans, l’organisateur et membre à part entière du cercle restreint du monde de la course à pied. Sous un soleil de plomb, plus de 220 participants ont traversé le village de Waret l’Évêque et ces contours, entre champs et routes communales, pour arriver à l’arrivée dans des temps extrêmement rapides qui prouvent une fois de plus que la promesse d’un parcours plat était bel et bien vraie.