Le Givois de 77 ans n’en dira pas plus quant aux raisons de son départ. Il évoque juste " des motifs personnels " et " la goutte d’eau qui a fait déborder le vase " sans en dire davantage. On connaît la discrétion et la valeur de l’homme. Lequel refuse de cracher dans la soupe." Je ne veux rien dire de mal sur le club, assure-t-il. Mais, voilà, c’est une page qui se tourne. Mais je ne souhaite que du bonheur au club qui aura toujours une saveur particulière à mes yeux… " Voilà en tout cas un départ qui va faire mal à Solières tant l’homme était précieux.