Une P3A avec quinze équipes en 2022-2023? «Il y a de fortes chances»

«On va prendre un avocat»

Des propos que ne comprennent pas les dirigeants marchinois. "A quoi ça sert de jouer un tour final alors? On s’est battu jusqu’au bout, alors que d’autres équipes ont préféré arrêté , commente Alain Delizée, membre du comité. Cela n’a aucun sens de jouer une série à 15 alors qu’un club en P4 peut monter. Le règlement change chaque année. Si Villers avait su qu’on ne pouvait plus repêcher d’équipe avant le 1erjuillet, je suis certain que les dirigeants auraient annoncé la nouvelle bien plus tôt. Ici, c’est n’importe quoi mais on ne va pas se laisser faire, quitte même à prendre un avocat."

Est-ce le début d’une nouvelle saga dans le monde du football provincial huy-waremmien?Peut-être.Dernier élément, la P4A liégeoise, où se trouve Marchin, ne comporte plus que quinze équipes également après l’arrêt de Merdorp. La décision devrait tomber dans les prochains jours. "J’espère vraiment que le bon sens l’emportera, avec nos nouvelles installations on mérite de rejoindre la troisième provinciale" , termine Alain Delizée, qui espère recevoir une bonne nouvelle prochainement.