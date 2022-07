D’abord avec la compétition en interéquipes jusqu’au 10 juillet. Nos compatriotes ont une grande chance de médaille. "On veut monter sur le podium , indique Tom Closset. Tous les autres joueurs (NDLR: Adrien Rassenfosse, Louis Laffineur, Alessi Massart, Tim Giltia) sont en forme."

Le pongiste âgé de 16 ans, qui sort d’un quart de final aux championnats de Belgique série A la semaine dernière à Libramont, respire, lui aussi, la confiance. " C’est vrai que je sens bien la balle , confie le fils de Marc. Je me suis pas mal entraîné ces derniers jours et je sens que je peux faire de belles choses."

De quoi envisager au mieux cet Euro U19. "C’est un Closset et Tom va tout donner jusqu’à la dernière balle. Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 16 ans et que certains gars, comme Adrien Rassenfosse, en ont 19. Affronter des joueurs trois ans plus vieux, c’est beaucoup. C’est une nouvelle expérience, il doit en profiter au maximum ", commentait, hier soir, Marc Closset avant de s’envoler pour la Belgrade.

Dès ce mercredi, la Belgique affrontera la Hongrie et la Croatie lors des poules. "Deux matchs abordables sur papier" , note l’ancien Top 5 belge. À partir du 11 juillet, Tom Closset sera aligné en simple et en doubles. .