«On a appris l’arrêt via la presse»

Même son de cloche du côté de Benjamin Labye et Kévin Bertrand, tous les deux arrivés au début de mercato en provenance de Couthuin. " C’est une catastrophe pour le club , peste le premier cité. C’est incroyable car nous n’avons rien vu venir.Pour être tout à fait franc, j’avais eu peur en mai quant à la situation de Villers mais on avait réussi à me rassurer. Ce qui m’énerve, c’est que nous n’avons reçu aucun mot du président actuel. " Et son comparse ajoute." Quand on me l’a annoncé, j’ai cru que c’était un vieil article mais en vérifiant, j’ai bien compris que c’était bel et bien sérieux.Je suis choqué car encore hier soir sur notre groupe de joueurs, on parlait du barbecue pour la présentation d’équipe et les premiers entraînements. On m’avait dit à l’avance que Villers, c’était moyen en termes de sérieux mais j’avais fait confiance aux différents membres du club. Par contre, je veux signaler que je n’en veux pas du tout à Benoît Franck.Lui aussi a été mis au courant ce matin de la situation alors qu’il a tout donné pour le club. Mais pour rien visiblement… "

Nys: «On le sentait arriver»

Parmi les anciens du club, Bryan Nys se montre affecté par cet arrêt.Alors qu’il jouait la saison passée pour le club encore, il a senti que la situation se corsait." C’est vrai qu’on le sentait.Maintenant, je ne pensais pas que ça irait aussi vite.Quand j’ai appris la nouvelle, ça m’a fait bizarre. Après, il ne restait plus qu’une seule équipe au club et on avait eu du mal à finir la saison dernière.Il y a eu énormément de départs qui n’ont pas su être comblés.Ça reste tout de même très triste pour tout le monde. "

Nous avons aussi essayé de contacter Benoît Franck, l’entraîneur du club. Malheureusement, celui-ci était en vacances et a par conséquent décidé de décliner notre demande d’interview.Quant à Yannick Wilhelmus, l’actuel président du club, Daniel Bay tient à venir à son secours. " Je pense qu’il vaut mieux le laisser tranquille.Actuellement, il est six pieds sous terre car il n’a pas réussi son objectif.Mais bon, il n’est certainement pas celui qui doit être à blâmer. "