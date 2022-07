Le bourgmestre Wautelet: «Tout faire pour encadrer encore les jeunes»

Ce serait mentir que de dire qu’il était étonné. Non, François Wautelet, le bourgmestre de Villers-le-Bouillet n’était pas plus surpris que ça… « Je dois être honnête avec vous : j’avais déjà entendu parler des difficultés du club, surtout depuis le départ de Daniel Bay avec qui je m’entendais bien, reconnaît le bourgmestre. Donc, l’arrêt de Villers ne me surprend pas plus que ça. Il faut remettre cette disparition dans un contexte particulier. On le voit un peu partout : les clubs sont en souffrance. Vraiment. Regardez encore la disparition de Fumal. Ce n’est pas le seul club qui a du mal. Maintenant, il y a Villers. Le contexte économique n’est pas évident pour le foot régional. Il y a de plus en plus de contraintes et de moins en moins de bénévoles. C’est donc ardu, de plus en plus. Bref, je peux comprendre cet arrêt qui m’attriste. Ce n’est jamais marrant de voir un cercle sportif mettre la clé sous le paillasson. Mais on a une priorité… »