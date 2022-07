Henveaux déjà sortie sur 1500 m

Mais…Mais elle n’a pas trouvé les ressources pour grappiller les quelques places qui lui manquaient et ainsi s’offrir une belle récompense. " Elle a fait ce qu’elle a pu , assurait, juste après la course, son papa André qui l’a accompagnée sur place à Bucarest. Elle a tout donné mais, comme l’an passé, ce ne fut pas facile et les circonstances n’ont pas aidé.Elle sort de ses examens et elle a dû enchaîner directement avec la suite.Ce n’est pas facile, tout ça.Elle a sans doute manqué de fraîcheur physique, contrairement à ses adversaires.Certains pays accordent d’autres possibilités à leurs nageurs.C’est dommage.Mais voilà, il reste d’autres courses et d’autres objectifs.Tout ne s’est pas mal passé non plus.Camille a de nouveau appris, c’est une certitude.Je pense pourtant qu’elle était prête pour ces championnats.Je répète: elle a fait ce qu’elle a pu et ne doit rien regretter… "

La suite des opérations pour Camille qui préfère ne pas s’exprimer avant la fin de cet Euro " pour rester concentrée et concernée par mes objectifs ", c’est ce vendredi avec ce 800 mètres nage libre et dimanche avec le 400 mètres nage libre. " Elle a encore un beaucoup programme devant elle et va pouvoir encore montrer de belles choses, assure le papa qui sera de retour en Belgique dans les prochaines heures et n’assistera pas à la suite de la compétition .Je suis sûr qu’elle va encore progresser d’ailleurs… "