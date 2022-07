Geada Da Silva dehors d’emblée du 2000 mètres

Engagé dans les séries du 2000 mètres steeple à l’Euro U18 en Israël et sous les couleurs du Portugal ce mardi matin, le Waremmien Nathan Geada Da Silva n’a pas forcé l’exploit en se qualifiant pour la finale. Le sociétaire du WACO ne s’est pas qualifié pour la suite de la compétition en finissant 12e de sa course. Une place insuffisante pour se qualifier pour la suite de la compétition alors qu’il y avait 15 coureurs dans sa série. Flanqué du dossard 456, l’élève de Thomas Vandormael. a fini sa course en 6’12’’42’’’. « Je suis éliminé mais je suis super content d’avoir pris part à cette compétition, assure-t-il. J’ai fait le maximum mais j’étais un peu cuit dans les deux derniers tours. J’ignore pourquoi. Ce n’est pas grave ; cela restera une expérience super sympa. » Fin de compétition pour lui qui, jusqu’au 8 juillet, va rester sur place regarder ses potes courir avant de rentrer en Belgique… « pour m’entraîner et retourner au charbon » dit-il. A.R.