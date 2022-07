Villers, on va désormais en parler au passé. Depuis l’arrivée de Daniel Bay à la présidence, le club avait connu un boom sportif.Relégués en P4 depuis un moment, les Villersois avaient retrouvé le goût de la troisième provinciale grâce à un titre acquis dans des conditions "Covid". Mais c’est bien l’année suivante où les Canaris avaient le plus surpris.Auteurs d’un brillant 15/15 en début de saison, les Jaune et Noir avaient vu leur rêve s’écrouler suite à l’arrêt de la compétition, toujours des suites de la pandémie.Au retour de la compétition, le club entraîné par Jérôme Dirick puis Benoit Franck n’arrivera plus jamais à reproduire ses performances, pour réussir à se sauver in extremis dans des conditions dantesques.

Bay: «Nous n’avons pas été aidés»

Le premier déçu, c’est bien évidemment Daniel Bay. L’ancien président, qui était officiellement toujours considéré comme le président, a pas mal pleuré depuis quelques jours.Il savait que la situation était sans solution et malheureusement, rien n’a pu être fait pour sauver ce qu’il considère comme son bébé.Désormais, l’heure est au bilan mais sans règlement de compte." Je veux d’abord assurer à tout le monde que je vais honorer les dettes.On parle déjà de 2900€ envoyés par l’ACFF suite au forfait.Je n’en veux à personne, je ne suis pas comme ça, mais je pense que l’arrêt du club arrange certaines personnes. "

Pour lui, les raisons de la mort de "son" club sont simples à comprendre." Malgré nos 91 ans d’existence, nous avons toujours été les plus mal lotis dans la Commune.On ne reçoit aucune aide pour les infrastructures et malheureusement, les jeunes préféraient logiquement rejoindre d’autres clubs.Je vous jure que j’ai tout essayé pour sauver Villers mais maintenant, ce n’est plus possible ", confie au bord des larmes celui qui entraîne les dames du côté d’Amay.

Au sommet de son art il y a deux ans, Villers est désormais contraint d’abandonner. Et paradoxalement, certaines mauvaises langues diront qu’ils l’avaient vu venir au départ de leur coach fétiche, Salvatore Greco.