En proie à de grandes difficultés d’alignement de joueurs, voire d’équipes depuis la fin de la saison passée, le club matricule 2892 va donc arrêter les frais, laissant libre l’entraineur ainsi qu’un bon nombre de joueurs. La nouvelle, aussi explosive et surprenante soit-elle, est la finalité d’un long processus non-abouti depuis quelques mois déjà et le changement de présidence, entraineur,...

Après un titre en P4 et un début de saison extraordinaire en troisième provinciale gâchée par le Covid, le club villersois n’a fait que descendre dans la hiérarchie petit à petit.Sauvés d’extrême justesse la saison passée, les hommes de Benoit Franck ne connaitront pas à nouveau le goût de la P3 sous les couleurs canaris. Une petite catastrophe pour toutes et tous et une bien triste fin pour un club emblématique de l’arrondissement.Il reste dorénavant à voir si l’équipe sera remplacée par une équipe de P4 ou si la P3A se disputera à quinze équipes.Mais selon toute vraisemblance, on se dirige logiquement vers la deuxième option.