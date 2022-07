Euro 2022 : Camille Henveaux possède désormais bien plus d'atouts

En un an, en pleine adolescence, celle qui va déjà entrer en rhéto a pas mal évolué, que ce soit physiquement ou dans sa tête. " C’est vrai que j’ai pris pas mal de carrure. Et pourtant, je ne vois pas les résultats à la salle de musculation (rires). Mais c’est surtout dû à la puberté. Je viens d’avoir 16 ans, j’ai pris en masse musculaire. C’est bénéfique, mais tout dépend aussi du rapport poids/puissance. Je suis plus lourde et j’ai gagné en puissance. Je le vois notamment sur les distances plus courtes , pointe Camille Henveaux, qui va pouvoir se servir de son expérience romaine pour bien appréhender cette compétition en Roumanie. Le stress, je l’avais plutôt bien géré. Mais avec le Covid, on n’avait pas pu bien s’entraîner. Ici, on sera dans des conditions que je connais. Et puis, on nagera en intérieur, ce qui n’était pas le cas à Rome avec une différence de température entre l’air et l’eau très importante. "

Avec toutes ces armes entre ses mains, cela veut-il dire qu’on peut s’attendre à voir Camille Henveaux revenir de la capitale italienne avec un Top 8 voire mieux? " Lors de l’Euro en eau libre, je me suis rendu compte qu’on ne s’entraîne pas forcément assez par rapport aux autres filles de mon âge , tempère-t-elle. Alors, oui, j’ai confiance en mon travail et je veux faire quelque chose, mais sans me mettre de pression, sans porter le fardeau de devoir faire une finale. Je me dis juste que nous sommes encore chez les juniors et que la maturité ainsi que l’âge comptent encore beaucoup. Après, oui, je suis plus forte que l’an passé, mais je serai encore dans cette catégorie l’an passé donc j’aurai une autre chance de performer. " Et si cela arrive dès cette année, c’est tant mieux!