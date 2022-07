André, son papa et entraîneur: «Mieux préparée que l’an passé»

Entre la famille Henveaux et la natation, c’est une grande histoire d’amour. Ainsi, c’est André, le paternel, qui entraîne ses enfants Lucas et Camille. Qui d’autre que lui dès lors pour parler de sa fille et élève ? « Je sens Camille plus forte et mieux préparée que l’an passé (NDLR : elle avait déjà pris part à l’Euro à Rome l’été passé). On n’a pas arrêté les entraînements et le stage à Canet, où elle a nagé uniquement en bassin de 50 mètres, va lui faire du bien. »