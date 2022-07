Ruben Querinjean améliore son record personnel

Et dire que Ruben Querinjean, avec une préparation idéale, aurait pu aller encore plus vite. "Il y a effectivement encore une marge de progression. Et puis, normalement, il ne devait même pas courir à Heusden. Quand on a su qu’il allait pouvoir rentrer dans la série A du 1500m, il devait faire honneur à cette invitation , indique son coach Thomas Vandormael. On est hyper content car Ruben avait manqué de réussite sur ses deux derniers 1500m. Courir presque trois secondes de mieux, quand ça arrive d’un seul coup, c’est bon signe."

Chez les jeunes, Juliette Secretin a remporté le 800m avec un record du club à la clé. "Elle a réalisé une superbe course. Forcément, nos jeunes athlètes veulent imiter nos séniors et ne cessent de performer ", note Thomas Vandormael. Alexis Fadda, lui, s’est classé troisième sur le 800m. À noter que Chloé Herbiet, engagée sur le 1500m, a malheureusement chuté après 150m. "C’est un peu frustrant pour elle car elle était en bonne forme" , explique le coach waremmien.

Depuis ce dimanche, tout ce petit beau monde est à Font-Romeu, en France, pour un stage de près de trois semaines.Idéal pour préparer la deuxième partie de saison, qui s’annonce encore couronnée de succès pour les membres du WACO.