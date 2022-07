Ory: «Tout semble en bonne voie pour les cinq mètres»

Seul représentant de l’ATC lors de ces championnats francophones juniors et espoirs à Bertrix, Gilles Ory a survolé, sans jeu de mots, le concours à la perche.Immense favori avant l’épreuve, le jeune athlète de 19 ans s’est offert le luxe d’améliorer son record personnel pour passer de 4.80 mètres à 4.90. Désormais, la barre symbolique des cinq mètres est à vue et le but pour Gilles Ory est de la franchir d’ici les championnats de Belgique dont il est le tenant en titre. " J’étais présent à Bertrix non pas pour le classement mais plutôt pour la performance.Je ne peux pas dire que je m’attendais à battre mon record personnel mais oui, je l’espérais quand même.Désormais, tout semble en bonne voie pour atteindre les cinq mètres qui est un immense objectif. "