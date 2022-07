Nathan Geada Da Silva, la nouvelle pépite waremmienne du steeple

Mais c’est bien le pays où il est né et où il a découvert la discipline qu’il représentera à Jérusalem. " En fait, j’ai commencé par le football. Mais alors que j’avais six ans, je suis passé devant la piste d’athlétisme pour rentrer chez moi et j’ai dit à ma mère que ça me donnait envie de courir. J’ai alors essayé avant de disputer ma première compétition deux semaines plus tard. Au départ, je parlais avec mon ami avant que mon entraîneur ne me dise de courir. J’ai alors sprinté et j’ai terminé deuxième. "

L’histoire d’amour entre Nathan Geada Da Silva et le tartan orange était née. Et ce n’est pas son arrivée en Belgique qui va y mettre fin. Bien au contraire puisqu’il a rejoint le WACO avant d’intégrer le groupe de Thomas Vandormael il y a deux ans. " C’est vraiment un beau sport, où chacun peut s’y retrouver. Il y en a pour tous les goûts. Plus personnellement, je m’y épanouis, je pense à autre chose et je me fixe à chaque fois de nouveaux objectifs , insiste celui qui est entré dans une nouvelle dimension sous l’égide de son nouveau coach. Mon évolution est due à son plan. Il m’a présenté un plan à long terme et j’y ai adhéré. En tout cas, je lui fais 100% confiance. "

Et il a eu raison! Tout comme le fait de se faire confiance en se consacrant au steeple, une discipline qu’il admire depuis son plus jeune âge. " J’aime bien que ce soit différent , rigole celui qui ne semble pas stressé à l’idée de commencer sa compétition ce mardi avec les séries du 2000 mètres steeple à 8 heures du matin (NDLR: 7h heure belge). Je n’ai aucune pression. Je ne suis pas premier du classement européen ou quoi que ce soit, je n’ai pas d’obligation de victoire. Mais j’y vais évidemment avec beaucoup de sérieux car je veux prendre de l’expérience. En tout cas, j’ai un petit objectif qui est celui de me qualifier pour la finale. "

Ce qui ne serait pas si étonnant pour celui qui rêve secrètement des JO 2028. Et quand on voit la progression de Nathan geada Da Silva ces derniers mois, il n’est pas interdit de rêver!