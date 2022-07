José Lardot, tout d’abord, comment allez-vous?

Je vais un peu mieux. J’ai vécu quinze jours très compliqués. Depuis quelques semaines, je retrouve un peu des couleurs mais je ne dois pas faire le con (sic) avec mes problèmes cardiaques. C’est assez sérieux, quoi qu’on en dise.

D’aucuns estiment que vous avez grossi la réalité sur votre maladie.

(Du tac au tac). C’est tout simplement honteux! Je ne souhaite à personne d’avoir de tels problèmes, jamais je ne me serais permis de jouer avec ça. Ceux qui me critiquent ne me connaissent pas.

Votre départ de Solières n’était-il donc pas prémédité?

Absolument pas. J’ai rencontré les dirigeants de Waremme il y a une semaine à peine.

Ces dernières heures, les réseaux sociaux se sont déchaînés, notamment via votre ancien capitaine Maxime Crahay.

Je ne comprends pas. Je suis arrivé à Solières et il n’y avait pas d’argent. J’ai toujours respecté mes engagements et je n’ai jamais fait de vague. C’est toujours la même bande qui m’attaque et quand je lis certaines choses sur Facebook, ça me révolte. C’est facile de critiquer mais j’ai toujours été tout seul à Solières, avec David Camerini. Personne ne m’a jamais aidé. Sur la fin, je n’avais même plus envie d’aller au football. Quand des supporters soliérois m’insultent en scandant mon nom dans la buvette et que tout ceci est publié sur les réseaux sociaux, ça me fait mal. Je n’ai emmerdé (sic) personne, moi. Solières m’a sali et je n’ai pas peur de le dire. Tous les deux jours, je lis que Solières va jouer le titre. Le club peut faire sans moi. Je comprends que les dirigeants et les joueurs soient déçus mais ce n’est pas la fin du monde. D’autant plus que j’ai entendu que Jean-Marc Fortin avait retrouvé deux gros sponsors.

À Waremme, vous allez pouvoir bénéficier de superbes infrastructures

C’est la grosse différence avec Solières. Là, il y a une toute grosse tribune assise.

Quel sera votre rôle?

Je viens juste aider le club et mon ami Patrick Ainseur. J’ai besoin de football dans ma vie. Je ne serai pas président, l’important est que je m’amuse. Pour l’instant, après tout ce que j’ai vécu, je ne suis plus les choses de la même façon. Si dans six mois, je me plais bien et que ma santé me le permet, ça pourrait changer.

C’est-à-dire?

Je pourrai davantage aider Waremme la saison d’après pour confectionner une toute grosse équipe pour la montée en Nationale 1. On ne me dit que du bien de Steve Dessart et de ses gars. Cependant, il ne faut pas aller trop vite. Ce sera une saison de transition, les jeunes qui sont là méritent leur place et je ne compte pas venir foutre le bordel (sic) en transférant plein de joueurs.

Qu’en est-il de votre bras droit, David Camerini?

Waremme lui a proposé d’intégrer le club et il a accepté.