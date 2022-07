Présent lors des trois dernières manches du championnat du Monde, le jeune Braivois a vu ses résultats monter en flèche au fur et à mesure. " J’ai d’abord terminé à la 23place en Écosse, puis 20en Autriche pour enfin aller chercher le Top 15 en Italie , narre le gaillard. C’est une vraie satisfaction de terminer à cette place en sachant que je concourais face à certains professionnels. Arriver à un tel résultat veut bien dire qu’on fait désormais partie des grands. "

Plus récemment encore, Géraud Heine a accroché un podium en Coupe de France. La vitesse était présente mais le récent champion de Belgique va devoir essayer de faire moins d’erreurs dans le futur pour obtenir des meilleurs résultats." La première run du samedi s’est super bien passée car j’ai terminé en première position et troisième au scratch. C’était incroyable. Malheureusement, j’ai chuté lors de la deuxième course pour dégringoler en sixième position, concède le vététiste. J’ai dû me remotiver pour terminer sur le podium. "

Modeste quant à ses qualités au moment de l’interview, Géraud Heine n’ose dire qu’à demi-mot que sa progression est fulgurante. Et pourtant, les résultats sont bien là pour le prouver. " C’est vrai que je progresse bien physiquement et surtout techniquement. Je dois apprendre à être plus régulier, éviter de faire des erreurs.En France, par exemple, je peux terminer en deuxième position sans cette chute. Mais pour cela, la confiance en soi est primordiale ."

Avec de pareils résultats, Géraud Heine confirme qu’il est l’un des gros espoirs du VTT belge.Il ne lui manque qu’un petit quelque chose pour monter encore plus haut dans la hiérarchie mais au vu de son potentiel et de sa vitesse, tout rêve est permis.