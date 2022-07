Après Ruben Querinjean, Thomas Vandormael va donc voir un deuxième de ses élèves participer à un championnat d’Europe. Une petite surprise ? « Pas forcément, je m’y attendais un peu. On avait bien travaillé l’hiver. Et là, ça se concrétise, insiste le coach de la Rock’N Run Team. Mais oui, Nathan est encore plus fort que ce que je pensais. En plus, il a encore une marge de progression car il ne se met pas beaucoup dans le rouge. Mais ça va venir, il est encore jeune. »