Audric Riga et nos athlètes ont brillé à Bertrix

Comme assez régulièrement, c’est le Huy Athletic Club qui s’est le plus distingué avec onze breloques à son actif. La plus grosse performance provenant d’ailleurs d’ Audric Riga qui a amélioré son record personnel d’un petit centimètre (2.07m) au saut en hauteur pour s’imposer avec plus de onze centimètres d’avance sur son plus proche concurrent! " C’est la grosse performance de nos championnats francophones , souligne avec joie Vincent Delcros. On s’y attendait un petit peu car Audric avait tenté quelques belles barres il y a quelques jours et on sentait bien que ça ne passait pas loin.De plus, il a su aller chercher le bronze dans sa catégorie sur le 110 mètres haies qui n’est pas son épreuve de prédilection. " Avec en point de mire les championnats de Belgique le 18 septembre, le Wanzois va essayer de monter jusqu’à 2.10 mètres. " J’avais de bonnes jambes en semaine à Louvain-La-Neuve. Maintenant, je suis surpris d’avoir passé la barre au premier essai.À présent, place au repos avant d’essayer de devenir champion de Belgique. C’est un gros objectif. " À noter que son grand frère Hadrien , lui, est allé chercher en Espoirs l’argent sur le 110 mètres haies ainsi que le bronze sur le saut en hauteur.

Pour le reste des Hutois, Cassandre Evans a su aller chercher la médaille d’argent au javelot et le bronze sur la finale du 100 mètres en Espoirs, Tom Duysinx le bronze sur le double tour de piste chez les juniors, Victor Mullens la troisième place en juniors du côté du 1500 mètres et Corentin Tibbaut l’or lors du 5000 mètres chez les Juniors.

Violette Ackaert, troisième lanceuse à plus de 30 mètres

L’autre record personnel du côté de l’HAC provient des dames lors du concours du javelot. Avec un jet à plus de 31.15 mètres, Violette Ackaert devient la troisième athlète du club à franchir la barre symbolique des 30 mètres. " Ça commence à compter, sourit l’entraîneur hutois. Violette a glané deux médailles de bronze en javelot et sur la longueur, c’est bien pour le club.Au final, ça nous fait un petit paquet de médailles et donc, un bilan positif même s’il nous manquait quelques athlètes à cause de la date des Championnats.Il faudra la changer car avec les examens ou les vacances, certains sportifs ne savent pas être là, ou du moins à 100%. Si je devais donner une note à notre première partie de saison, je dirai un bon 9/10. "

Avec une bien moins grande délégation, les autres clubs de notre arrondissement ont tout de même tous su repartir de Bertrix avec au minimum une breloque. Du côté de WACO, Louis Delvaux a terminé en deuxième position lors du 5000 mètres chez les Espoirs. Pour le FCHA, Sarah Lallemand est montée sur la plus haute marche du podium chez les Espoirs sur le 400 mètres haies. Deux autres athlètes, du côté des hommes, ne sont pas repartis de la Province du Luxembourg les mains vides. Thomas Florkin sur 110 mètres a aussi acquis l’or tandis qu’ Arturo Gava est allé chercher le bronze chez les juniors à la perche dans un concours que Gilles Ory , pour l’ATC, a remporté chez les Espoirs (voir plus bas).

Enfin, l’athlète de Bois-et-Borsu Milly Welsch est allé chercher l’or chez les Espoirs sur le 800 mètres.

Avec plus de seize médailles, nos jeunes sportifs et sportives ont donc réussi leur pari et peuvent désormais un peu se reposer en vue de la deuxième partie de la saison qui s’annonce passionnante.