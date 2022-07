Sarah Balancier: «Pas une préparation optimale»

Depuis ce vendredi, cinq Belges sont actuellement à El Paso, en Espagne, pour disputer les premiers championnats d’Europe de off running. Un rendez-vous tournant autour du trail et de la course de montagne. Parmi nos compatriotes, on retrouve Sarah Balancier, l’athlète du Waco (Waremme). La protégée de Roger Igo prendra part, dimanche aux côtés de William Weynand, à la course Up&Down (18km et 800m de dénivelé positif et négatif). "Le niveau sera très relevé, précise son entraîneur, évidemment présent à El Paso. Les meilleurs athlètes viennent de pays européens. Le problème avec Sarah est son manque de confiance mais je ne me fais pas de soucis pour ce dimanche. C’est une compétitrice et ce genre de rendez-vous doit la sublimer."