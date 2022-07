Lensois B a vraiment tout pour plaire

Pour l’exercice à venir, les Rouges ont un objectif similaire. " Accrocher ce Top 5 serait un rêve , évoque le T1. On le lorgne, mais on est conscient qu’il y a d’autres équipes comme Limont ou Engis qui semblent se démarquer. De notre côté, soyons lucides et voyons-nous dans la colonne de gauche. "

Le désir du club est clair, c’est de puiser dans l’école des jeunes afin d’éviter des dépenses inutiles et ainsi pouvoir conserver des joueurs des environs. " On a l’ambition de pouvoir alimenter uniquement nos équipes premières avec des éléments de la structure , complète l’entraîneur principal de la seconde équipe. Cela commence par ne plus transférer de trop loin. D’ailleurs, le joueur qui habite le plus loin vient de Waremme. C’est pour cette raison que l’équipe B fut créée. " Cependant, il va de soi que la transition entre les équipes premières et celles de jeunes se façonnera step by step pour les aguerrir.

Composée d’une vraie bande d’amis, cette équipe a pour force ce lien qui les unit tous entre eux. " Ils sont du village, ils savent pourquoi on est là et ce qu’ils doivent faire , termine le coach de Lensois B. Cette amitié est la définition de ce noyau. "

Lensois B a une volonté: prouver qu’avec un si beau projet, il est possible de surprendre des équipes en prenant match par match. Et qui sait? Peut-être que la seconde équipe des Patronnés pourrait bien terminer à une position à laquelle on ne l’attend pas forcément.