«J’ai faim de football, je veux faire une saison bien complète»

Dire que Couthuin B est allé piocher à Marchin B est un euphémisme. En effet, ils sont quatre de la deuxième équipe marchinoise à rejoindre celle des Couthinois. « Disons que je n’avais pas l’impression que le projet allait continuer, avoue Martin Ienco, qui fait partir du quatuor. Beaucoup ont décidé de partir et j’ai suivi des amis ici à Couthuin. Je connais plusieurs joueurs, l’ambiance va être bonne en plus d’un projet solide. Le championnat me semble relativement homogène et je pense qu’on peut faire quelque chose comme jouer la première partie de tableau. En tout cas, j’ai hâte de reprendre. J’ai faim de football, j’ai envie de faire une saison bien complète car j’ai besoin de jouer au football. »