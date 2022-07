Equipe-type de P4C : "On ne jouerait même pas le Top 5" avoue Franck Walo

Pour rappel, cette équipe-type ne représente pas les onze ou seize meilleurs joueurs de la série mais bien les seize pions les plus réguliers pour leur équipe.Contrairement à la D2, D3 ou encore P1, un seul journaliste suit la série dans son entièreté et couvre, logiquement, une rencontre de championnat par semaine. En P4C, vu le peu de clubs régionaux alignés dans la série, les coachs avaient la lourde tâche de distribuer 3, 2 et 1 point(s) pour les joueurs de leur propre équipe..Le journaliste présent sur l’affiche de la semaine distribuait, quant à lui, les points pour les deux équipes.

1.Le mode d’emploi

Comment a-t-on confectionné cette équipe?En prenant les noms au fur et à mesure du classement et en les plaçant dans le schéma tactique idoine.Est ainsi apparu naturellement un 4-4-2. Si nous avions opté pour un système plus offensif pour les séries A et B, un schéma plus "classique" nous semble plus adéquat pour cette P4C.

Concernant les défenseurs, les quatre titulaires (NDLR: Simon Pirard, Dominique Albanese, Nicolas Guilmet et Térence Tournoy) font partie des onze meilleurs joueurs de ce classement.

Dans leurs clubs respectifs, Sacha Paridans et Maxime Gaspard évoluent davantage dans le milieu du jeu.Nous avons décidé de les placer sur les ailes vu leur belle pointe de vitesse.

2. Presque du 100%

Plusieurs enseignements se dégagent de cette équipe-type. Le premier qui saute aux yeux est la pluralité des clubs présents. À l’instar de la P4A et B, quasiment tous les clubs de la série placent au moins un pion dans les seize, à l’exception de Xhoris B. Strée et Marchin, respectivement premier et deuxième du championnat, alignent chacun trois éléments. Sans surprise, Anthisnes est récompensé de sa très belle saison, puisque deux joueurs intègrent le noyau. La grosse surprise provient de Fraiture Sport B, antépénultième, qui place deux de ses pions dans le onze de base.

3. L’avis de Franck Walo

Titré avec Strée, c’est donc Franck Walo qui a l’honneur de diriger cette équipe-type. Et, comme toujours, l’ancien gardien de Warnant a un avis bien tranché. "Je vais le dire tout de suite, on ne jouerait même pas le Top 5 avec ce noyau, confie l’intéressé. Attention, je ne dénigre aucun joueur. S’ils sont présents, c’est qu’ils ont le mérite d’avoir réalisé un bon championnat, notamment au niveau de la régularité."

Cependant, tout n’est pas à jeter dans cette équipe. " Plusieurs joueurs sont très intéressants , glisse Franck Walo. Derrière, Terence Tournoy, c’est très solide. Pour son âge, il est déjà très mature et c’est un joueur qui ne fait aucune flingue (sic). J’aime évidemment Nicolas Guilmet. Vu son talent, il ne restera pas longtemps à Strée. Dans le milieu, j’aime bien la relation entre Maxime Gaspard, qui un gros volume de jeu, et Adrien Carlozzi. Devant, Louis Delizée, par sa pointe de vitesse et son excellence forme durant la saison, pourra faire mal aux défenseurs. Jonathan Wathelet peut faire mal sur phases arrêtées. À choisir, j’alignerai mon duo d’attaquants, Valente-Paluotto, qui a quasiment inscrit 50 goals."

Alors, que manque-t-il à cette équipe pour jouer la tête? "Un joueur de Strée dans chaque ligne , rigole le T1. On pourrait viser la colonne de gauche car il y a quand même de bons joueurs à chaque poste, mais ça manque de joueurs physiques. Un gars comme Thomas Dewitte, qui joue à Fraiture FC, aurait pu se retrouver dans les seize. Après tout, je reste quand même hyper fier de gagner ce jeu. C’est une première en tant que coach."

Et sans doute pas la dernière, au vu de l’excellent boulot réalisé par Franck Walo avec Strée, ces trois dernières saisons.