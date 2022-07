Deux Waremmiens repris en équipe nationale d’AirBadminton

Ce lundi, Tiffany Joannes et Martin Léonard prendront la route direction Hambourg, en Allemagne.Les deux badistes du Badminton Club de Waremme participeront à la Nations Cup d’AirBadminton.Une sorte de mini-championnat d’Europe, disputé sur deux jours, regroupant la Belgique, la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. "Tout a démarré d’un délire entre copains", se souvient Martin Léonard. La Fédération cherchait des personnes motivées pour tester ce nouveau sport. On a envoyé un mail et quelques jours après, le projet était lancé. Pour tout le monde, ce fut une très belle découverte."