Cette fois, Couthuin B veut son Top 8

Pour, cette fois, remplir son objectif, Couthuin B a enrôlé une dizaine de nouveaux joueurs, notamment plus expérimentés. " On a travaillé intelligemment. Nous n’avons pas fait des grands noms, mais nous misons sur un groupe soudé avec des bonnes mentalités , insiste Geoffrey Verlaine. Le groupe n’est pas forcément plus étoffé, mais j’espère que la P3 nous fournira parfois des joueurs et non plus forcément l’inverse. Nous avons en tout cas travaillé en ce sens avec Stéphane De Munck, avec qui on travaille en symbiose pour pousser le club vers le haut. Oui, le but de la P4 est de faire monter des jeunes, mais il est aussi de redonner confiance et du temps de jeu aux gars de P3 qui en ont besoin. "

Et si tout se passe bien, les Couthinois devraient briguer une place dans la colonne de gauche. Et ce, au sein d’une série de P4A qui semble bien plus homogène que l’année dernière. " Il faut y être , motive Geoffrey Verlaine. Je ne vais pas m’avancer plus que ça car aucune tête ne dépasse dans ce championnat. Mais si je dois tout de même donner un Top 3, je citerais Faimes B, Engis et Limont. En tout cas, de notre côté, avec Victor (NDLR: Beaupain, le T2), dont on ne présente plus le travail physique, on va bosser là dessus afin de ne plus perdre des points en fin de match comme c’était le cas l’année dernière. Et si on peut même en gagner, ce serait encore mieux. " Des points qui risquent de peser au décompte final!