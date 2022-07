Ce sacre, une renaissance pour Pierre Baibai

Le gardien, qui n’a repris le football que depuis trois saisons après cinq d’absence, a retrouvé ses sensations. "J’ai eu la chance de jouer toute la saison. Stéphan Stoklosa (NDLR: son coach), m’a fait confiance dès le départ. Malheureusement, ce n’était pas le cas avec Sébastien Wéry, il y a deux ans , explique le sportif de 26 ans. Il m’a permis de grandir durant tout le championnat. On voit directement que c’est un ancien joueur pro. Quand il te donne un conseil, c’est toujours à bon escient. Avec lui, j’ai progressé dans mon jeu de position et au niveau aérien."

De bonnes prestations qui pourraient permettre à Pierre Baibai d’évoluer un échelon plus haut. "Certaines personnes au club estiment que je peux évoluer dans un top club de P3 voire une équipe moyenne de P2. Pour l’instant, je suis très bien à Fraiture mais, dans quelques années, mon objectif est d’atteindre la P1 ", commente celui qui a débuté le football à Hamoir

La saison prochaine, Fraiture Sports B, qui sera dirigé par Pierre Dedry et Michael Dethier, devra afficher un autre visage pour ne plus revivre la même saison. Cela passera évidemment par une meilleure préparation. " La saison dernière, on a peiné au niveau du physique. On jouait pas mal mais, en fin de match, on était cuit. À plusieurs reprises, alors qu’on avait la rencontre en main, on a dû s’avouer vaincu.Je pense que nous n’avons pas misé assez sur cet aspect-là lors de la préparation en avant-saison", raconte Pierre Baibai. Versés en P4B, les Condrusiens doivent viser plus haut. "Vu que tout le noyau reste, on ambitionne la colonne de gauche, glisse le gardien. Pour moi, c’est totalement jouable d’autant plus que l’entente dans l’équipe est au beau fixe."

Reste maintenant à le prouver sur le terrain. Les deux nouveaux coachs ont du pain sur la planche mais la motivation semble bel et bien toujours présente à Fraiture Sports B.Le meilleur moyen pour réaliser des résultats.