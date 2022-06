Lensois espère créer la surprise

Une chose est sûre, les Rouge se sont renforcés afin de concurrencer chaque poste. "C’est toujours préférable d’avoir plusieurs solutions pour une place car je ne veux pas que mes joueurs soient certains de leur titularisation. Mais, ils me connaissent et savent comment cela se passe avec moi (rires).". Dans l’optique de garder cette bande d’amis, les joueurs recrutés ne sont guère inconnus de tous. "En effet pour certains, ils jouent au mini-foot ensemble ou alors se connaissent par un intermédiaire. Mais en tout cas, ce sont des gars du coin et qui vont apporter un réel plus" , poursuit le T1.

Reste à savoir avec quelles ambitions entamer le championnat. "Je ne veux pas trop précipiter les choses en annonçant une place à laquelle on ne pourrait pas prétendre, mais si on peut se placer dans la colonne de gauche cela me conviendrait même si un Top 5 me ravirait. En revanche, je ne pense même pas à la descente" , poursuit Patrick Bonomi. Est-il envisageable d’espérer plus? "Nous allons prendre match par match, la suite viendra naturellement" , clôture le coach.

Lensois a son idéal: finir le plus haut possible en accrochant toutes les places disponibles afin de gravir le sommet qu’est la troisième provinciale, tout cela sans brûler les étapes.