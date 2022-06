Le HC Amay boucle son mercato avec l’arrivée d’un arrière français

Le club amaytois est décidément très actif ces derniers jours sur le marché des transferts. Et, contrairement aux dernières années, l’équipe fanion du cercle mosan se déclinera bien plus à l’internationale comme le prouve encore ce dernier renfort. En effet, Amay va accueillir Erwan Philouze, un arrière gauche, qui peut également évoluer au poste de demi-centre, droitier de 23 ans. Originaire de Fréjus, il portait cette saison les couleurs de Tubize, où il n’a que très peu joué à cause d’une blessure. Il suit des études de kiné à Louvain.