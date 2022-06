Mikail Demirkazan et Valentin Grégoire ont vaincu la pluie et la boue d’Ocquier

Et sur la grande distance, c’est bel et bien le grand favori annoncé au départ qui s’est imposé, Mikail Demirkazan.Arrivé avec tout de même 40 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, à savoir Pierre Didier, l’athlète qui évolue pour Jogging + s’est tout de même fait peur à plusieurs reprises et a même cru perdre la course le temps d’un bon kilomètre." J’ai démarré assez vite pour prendre une avance confortable mais dans les bois, je n’avançais plus car je glissais sans arrêt.J’ai vu Pierre Didier me rattraper et il semblait bien plus à l’aise que moi. Du coup, j’ai tenté de juste limiter les dégâts.Heureusement pour moi, il a dû produire un gros effort pour me rattraper et j’ai su le redépasser dans la dernière montée. C’était une très belle course, je suis heureux de l’avoir remportée. "

Alors qu’il tentera de terminer le 1500 mètres du Meeting de Liège en moins de 4:10 ce mercredi, Mikail Demirkazan n’envisage toujours pas de se battre pour le classement général du Challenge malgré cette nouvelle victoire.

La surprise Valentin Grégoire

Sur la petite distance par contre, beaucoup de noms étaient cités parmi les favoris mais finalement, c’est un outsider qui s’est imposé avec plus de trente secondes d’avance, Valentin Grégoire. Fort de sa victoire la semaine dernière du côté de Verviers, le très jeune vainqueur de 21 ans avait le sourire au moment d’expliquer sa belle performance. " Le parcours était magnifique mais très casse-gueule (sic). On a directement accéléré à quatre au début du parcours et comme je voyais à la mi-course que je pouvais accélérer le rythme, j’ai décidé de porter une attaque et ça a payé car j’ai su gérer la distance avec les autres jusqu’à la fin de la course. " Avec 16.75 km/h de moyenne, Valentin Grégoire a prouvé qu’il sait désormais mieux gérer ses courses. Parti peut-être un peu moins vite qu’à son habitude, le joggeur de chez MJ Sport a pu terminer en force le parcours.

Par contre, pas de surprise du côté des dames, Anne-Sophie Delhougne s’est de nouveau montrée intraitable en l’emportant juste devant Émilie Guazdenovie sur la petite distance alors que Manon Lambotte fut la plus rapide sur la grande course. Entre performances et dépassements de soi, Ocquier a récompensé les plus motivés.Les différents traits fatigués sur les visages des participants prouvent que l’effort pour terminer cette course était intense.