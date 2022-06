Le terrain retravaillé

L’année dernière, les dirigeants couthinois s’étaient affairés afin de remettre les buts à hauteur. Avant l’entame de cette saison, un autre travail les attend : reniveler le terrain afin de proposer une surface de jeu plus en adéquation avec le style prôné par Stéphane De Munck. « Là, le gazon devrait être optimal et le terrain devrait être plus beau, se réjouit le coach couthinois. On va essayer de préserver nos terrains un maximum car on sait qu’ils sont assez spongieux et la période hivernale peut être compliquée. »