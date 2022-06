Julien Lannoy: «Retrouver la passion du football»

C’est donc tout naturellement qu’il va ainsi reprendre en main un groupe qu’il connaît très bien. En tout cas, les dirigeants condrusiens l’ont préféré à Guy Ekwalla, qui avait pourtant bien failli maintenir l’équipe en P3. " En fait, on m’avait déjà proposé le poste quand Laurent Pahaut avait rendu sa démission , précise Julien Lannoy. Mais je ne voulais pas à ce moment-là, j’avais envie d’aller au bout de ma saison en tant que joueur. Ici, j’ai dû faire des choix. Et j’ai de nouveau envie de coacher. "

Et pour l’aider dans sa mission, Julien Lannoy pourra compter sur un autre serviteur du club, Jean Sauvage. " En effet, il sera à la fois joueur et T2. Je vais avoir besoin de quelqu’un pour les entraînements. Cette personne à mes côtés, c’est ce qui m’avait manqué les autres années. Jean est la personne idéale pour ça. "

L’objectif de la seconde équipe des Templiers sera ainsi de retrouver le plaisir de jouer, ce qui avait un peu disparu la saison dernière. " Le but est que le football redevienne un endroit où on ait envie d’aller trois fois par semaines, il faut retrouver la passion du football , insiste Julien Lannoy. Le club aimerait bien qu’on soit dans le haut de tableau histoire de redorer notre blason. La nouvelle dynamique passe en tout cas passe par aussi par la P4 et les jeunes. Et comme je suis un gagnant, je veux remporter un maximum de match. "

À noter que le nouveau coach de Templiers B a déjà acté un transfert avec le retour au bercail de Cédric Henn, un portier qui évoluait au Sart Tilman. Et d’autres renforts devraient être annoncés très prochainement.