Arrivé de Geer et de P1, Adrien Herbillon a décidé de se relancer deux échelons plus bas. « Oui, j’ai envie d’avoir un maximum de temps de jeu. Mais je ne viens pas avec un statut de star et je n’ai aucun problème avec la concurrence, bien au contraire. En tout cas, le projet est beau. On vient avant tout pour s’amuser, mais dans une équipe avec de belles ambitions. » Des ambitions qui ont également séduit Hugo Von Buxhoeveden, qui effectue le même trajet. « C’est un beau challenge. Pour être tout à fait honnête, j’en avais un peu marre de jouer le cul de classement en P1. Je préfère jouer le top en P3 et gagner plus de matchs. Histoire de retrouver un peu le plaisir que j’avais perdu. »