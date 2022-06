Crisnée se renforce joliment en attaque

Désormais barrés par l’impressionnante concurrence mise en place du côté des Sucriers, les deux hommes se sont montrés particulièrement emballés par le projet mis en place par le récent troisième du défunt championnat.Pour Philippe Florkin, nouvel entraîneur des Mauves, ces deux premiers transferts sont du lourd et le coach hutois ne peut que s’en réjouir. " Ils sont tous les deux importants pour moi car ils sont tout simplement très bons.Leurs stats parlent pour eux.Avec le départ de Sprimont et Diaz, il nous manquait ce genre de profils.Lorenzon a une excellente patte gauche et Copelli, lui, marque très facilement. Le projet de rajeunir petit à petit le noyau prend donc bien forme. "

Comme deux frères, les deux Loris savaient que leur chemin les dirigerait quoi qu’il arrive vers une même destination. Pour le buteur, ce changement de club n’était pas prévu mais reste un pas en avant." Quand on regarde la saison passée, on ne peut pas dire que je descends dans le classement.J’ai reçu beaucoup de paroles à Oreye mais on ne me disait pas la vérité. Avec Loris, on a donc pensé à nous-mêmes et le choix de Crisnée s’est montré comme une évidence ."

À noter que Crisnée enregistre une troisième arrivée et même plutôt un retour avec la venue d’Ugo Vergalito après un exil d’une saison du côté du Sart-Tilman. Bref, ça bosse vite et bien du côté des Crisnéens.