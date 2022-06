Couthuin a retenu les leçons de son échec de l'anne dernière

Afin d’essayer de ne plus revivre une telle déception, les dirigeants couthinois ont pris le taureau par les cornes. Ce ne sont pas moins de huit transferts qui ont été enregistrés, dont trois qui arrivent de l’élite provinciale. " Pendant toute la saison dernière, on s’est aperçu que le noyau était trop étroit, certains postes n’étant pas doublés , opine Stéphane De Munck. On a dès lors cherché à étoffer ce noyau pour remédier à ces soucis d’effectif. On ne doit plus revivre un match comme à Wasseiges où j’avais dû composer sans le moindre joueur offensif. Je pense pouvoir dire que mon groupe est plus fort que l’année dernière. En tout cas, il va me permettre d’avoir des solutions dans les grandes difficultés. "

Mais Couthuin s’est-il suffisamment armé pour rêver du titre? Non, selon son coach. " Oui, mon noyau est plus fort, mais pas assez pour aller chercher le titre , balaye celui qui entame sa troisième saison à la tête de l’équipe. On n’a pas des gars de Nationale comme c’est le cas de Thisnes. C’est le seul favori de la série, un point c’est tout. Tous ceux qui s’y connaissent en football vous le diront. Aucune autre équipe ne peut se targuer d’avoir autant de joueurs d’expérience dans ses rangs. Et puis, il y a un petit groupe d’équipes comme nous, Oreye ou encore Vyle-Tharoul qui essaiera de les titiller . Notre objectif minimum, c’est de participer au tour final. Et là, tout peut se passer. " Couthuin l’a appris à ses dépens la saison dernière. Reste maintenant à voir s’il arrivera à inverser la tendance cette fois-ci.