Celui qui n’a quasiment joué qu’à Templiers souhaitait un nouveau défi. Raison pour laquelle il a décidé de changer de crémerie. « J’ai senti qu’ici, il y avait de l’ambition et qu’on pouvait aller chercher quelque chose, explique le milieu de terrain. Sans prétention, je pense que nous avons une équipe pour être champion, même si cela ne sera pas si facile que cela. Marchin et Templiers B seront deux formations qui auront également leurs chances, mais je crois en cette équipe. En tout cas, je viens ici pour jouer le titre. Je serai présent pour aider le groupe, que je sois titulaire ou sur le banc. Ce sera au plus méritant. »