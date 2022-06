Très beau coup de Crisnée qui attire Loris Copelli et Lorenzon

Alors ça, c’est ce qu’on peut appeler un superbe coup pour Crisnée.À la recherche de nouveaux éléments capables de tirer l’équipe après les départs simultanés d’Alex Murgia et Julien Sprimont du côté d’Amay, les Crisnéens viennent de réussir à faire venir deux véritables cadres de la P3A. En effet, Loris Lorenzon et Loris Copelli, tous deux actifs du côté d’Oreye, ont décidé de rejoindre les rangs des récents vainqueurs du tour final. Tous les deux ont le point commun d’avoir été nommés "joueur du mois" sur un réseau social bien connu durant la saison écoulée et ont chacun amené un véritable plus lors du défunt championnat, en particulier lors de la conquête de la première tranche où les deux hommes avaient inscrit des buts décisifs.