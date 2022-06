Paridans est déjà comblé

« Je suis plus que satisfait du noyau. On voulait vraiment créer un groupe de personnes qui se connaissaient bien. On peut dire que nous avons une grande famille et que la mentalité présente est plus qu’exemplaire. » Selon lui, cette saison, c’est la bonne pour Anthisnes. « On se donnait 2 saisons pour monter, maintenant à nous de confirmer nos ambitions en engrangeant un maximum de points sans toutefois mettre trop de pression sur le groupe. » A.P.